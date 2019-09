Antrag an den Erkelenzer Stadtrat : Grüne wollen begrünte Dächer fördern und Blühwiesen ausweiten

Erkelenz Flachdächer begrünen. Dabei wollen die Grünen die Bürger in Erkelenz unterstützen. Aufgrund des Erfolgs möchten sie auch die Blühwiesen ausweiten.

„Begrünte Flachdächer sind ein einfaches Mittel, Blühflächen für Insekten einzurichten und dabei gleichzeitig das Kanalnetz bei Starkregen zu entlasten“, erklärt Hans Josef Dederichs den Antrag an den Stadtrat. Beantragt haben die Grünen außerdem, die Blühflächen in Erkelenz auszuweiten. „Die Einrichtung der Blühflächen und die Abgabe von Saatgut für Blühwiesen war ein voller Erfolg. Viele Bürger haben ihre positiven Erfahrungen mit dem von den Grünen initiierten Blühwiesenprogramm in den sozialen Medien verbreitet und damit großen Anklang gefunden. Passanten und Radfahrer erfreuen sich an den Blühstreifen, und die Insekten nehmen diese an“, erklärt Fraktionssprecherin Beate Schirrmeister-Heinen in einer Pressemitteilung. „Bislang hat die Stadt 5300 Quadratmeter als Blühfläche ausgewiesen“, berichtet Dederichs und schlägt „aufgrund der absolut positiven Resonanz“ eine Verdopplung der Fläche und des abzugebenden Saatgutes vor. Mit ihren Anträgen und den bereits dem Stadtrat vorgelegten Anträge „Bürgerwald“ und „Der geschenkte Baum“ wollen die Grünen „die vorhandene positive Einstellung vieler Bürger unterstützen und bürgerliches Engagement und Teilhabe an der Stadtentwicklung fördern“.