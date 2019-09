Erster Erkelenzer Heimatpreis : Heimat trotz Garzweiler II hochhalten

Erkelenz Zum ersten Mal hat Erkelenz einen Heimatpreis verliehen. Die drei Preisträger sind gleichrangig und gleichwertig, stellte die Jury fest und zeichnete Engagement aus, das Menschen am Tagebaurand und in der Umsiedlung gilt.

Der Gedanke an Heimat ist in Erkelenz unweigerlich mit dem Tagebau Garzweiler II verbunden: Verlust der Heimat, Aufgabe der Heimat, Kampf um die Heimat, Bewahren der Heimat. Die Heimat kommt in vielen Zusammenhängen vor, wenn es um das Schicksal und das Leben der vom Tagebau und einer Umsiedlung betroffenen Menschen geht. So verwunderte es nicht sonderlich, dass die Stadt Erkelenz bei der erstmaligen Verleihung eines Heimatpreises Gruppen und Organisationen würdigte, für die der Begriff Heimat unabänderlich mit dem Abbaggern und Ausbeuten der Erkelenzer Börde verbunden ist.