Vorverkauf startet : Stunk Erkelenz: wieder drei Sitzungen

Erkelenz Vorverkauf für den alternativen Karneval von Stunk Erkelenz startet am 24 . September.

Karneval plus Kabarett plus Theater plus viel Musik gleich „Stunk“ – so beschreiben die alternativen Karnevalisten aus Erkelenz die Formel für ihre Veranstaltungen. Am 24. September startet der Vorverkauf für die drei Sitzungen, die das Ensemble im Januar auf die Bühne der Erkelenzer Stadthalle bringt. 2020 hebt sich der Vorhang dort am 18., 24. und 25. Januar, Beginn ist jeweils um 20 Uhr.