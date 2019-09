Worte zur Woche : Schmerzhafte Entwicklungen

Der Baumsterben auf dem denkmalgeschützten Friedhof an der Brückstraße in Erkelenz führt den Klimawandel vor Augen (l.). Für Keyenberg teilte die katholische Kirche mit, dass mit RWE Power eine Einigung über den Verkauf der kirchlichen Immobilien erzielt worden ist. Foto: Ruth Klapproth

Kreis Heinsberg Allerhöchste Zeit ist es, dem Klimaschutz vor Ort mehr Bedeutung beizumessen. Ein gutes Signal war es deshalb, im Kreis Heinsberg den Freitag dieser Woche zum autofreien Tag auszurufen – viel mehr als ein Signal war es aber nicht. Die Wälder zeigen, dass es davon noch mehr braucht.

Sterbende Bäume auf dem Alten Friedhof an der Brückstraße in Erkelenz. Sterbende Bäume in Wegbergs Wäldern. Hier wie dort zeigen Hitze, Dürre und Stürme ihre naturgewaltigen Kräfte. Bäume müssen abgeholzt werden, die nicht hätten gefällt werden sollen. In Wegberg wies in dieser Woche die Forstverwaltung auf die Probleme hin, die auch Wassenberg und Hückelhoven betreffen, in Erkelenz war es das Grünflächen- und Friedhofsamt. Alarmierend ist, wenn die Förster feststellen: „Im gesamten Kreis Heinsberg ist die Fichte zu einem großen Teil nicht mehr zu retten.“