Löscheinheit Kückhoven/ Immerath : Neues Einsatzfahrzeug für den Wasserschutz

Kückhoven Die Löscheinheit Kückhoven/ Immerath der Freiwilligen Feuerwehr Erkelenz nahm offiziell ihr neues Einsatzfahrzeug entgegen.

Am Sonntag durfte die Löscheinheit Kückhoven/Immerath offiziell ihren „brandneuen“ Gerätewagen Logistik 2 in Empfang nehmen. Im Rahmen eines Tags der offenen Tür wurde das Einsatzfahrzeug im Beisein aller wichtigen Vertreter aus Land- und Kreispolitik eingeweiht und von der Feuerwehrseelsorgerin und Gemeindereferentin Ursula Rothkranz eingesegnet. Bürgermeister Peter Jansen und Patrick Pistel, Stadtbrandinspektor sowie stellvertretender Leiter der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Erkelenz, überreichten die Fahrzeugschlüssel an Löscheinheitsführer Sascha Quasten.