canticum amicis in Erkelenz : Programm erfordert höchste Konzentration

Erkelenz Vielfältiges Konzert des Chors „canticum amicis“ und seiner musikalischen Freunde. In der evangelischen Kirche am Martin-Luther-Platz waren moderne und zeitgenössische Werke zu hören.

Abwechslungsreich gestaltete sich das Konzert, mit dem der im Januar 2018 gegründete Chor „canticum amicis“ zum ersten Mal in Erkelenz auftrat. Moderne und zeitgenössische Werke, vom Chor, von einem Instrumentalensemble und zum Schluss mit einem Kinderchor vorgetragen, sorgten in der evangelischen Kirche am Martin-Luther-Platz für einen musikalischen Genuss, den die zahlreichen Besucher mit viel Applaus bedachten. „Viele Freunde, die sich auch aus anderen Chören kennen, und viele Musiker, die gerne miteinander musizieren, haben sich in diesem Konzert zusammengetan“, meinte Josef Paczyna, der die musikalische Gesamtleitung innehatte.

Bei dem Programm, das bei Chormitgliedern und Publikum oft höchste Konzentration erforderte, hatte Paczyna geschickt beliebte instrumentale Werke eingebaut, bei denen sich die Zuhörer „erholen“ konnten, wie etwa bei der Orchestersuite No. 2. In b-moll von Johann Sebastian Bach mit der Solistin Nicole Wilms an der Flöte. „Jeder sollte etwas bekommen, das seinem Geschmack entspricht“, erläuterte Paczyna nach dem „Halleluja“ von Oshrat-Ventura, das einen harmonischen Abschluss bildete. „Musiker sind harmoniebedürftige Menschen. Sie wollen gemeinsam als Freunde musizieren und ihre Freude an die Musik an die Besucher übertragen.“

Dominierend waren aber die Lieder von Rutter mit dem melancholischen „Home is A Special Kind of Feeling“, dem hoffnungsvollen „The Music is Always There With you“ oder dem frohlockenden „I Will Sing with The Spirit“. Gelungen war der Auftritt mit dem Kinderchor bei „Look At The Word“. Das Konzert machte Appetit auf den nächsten Auftritt von canticum amicis“. Die Freunde des Gesangs werden mit ihren musikalischen Freunden am Sonntag, 1. Dezember, um 17 Uhr in der evangelischen Kirche ein Weihnachtskonzert bestreiten.