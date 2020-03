Emmerich : Zweifel am Jugendheim am Rhein

Zweifel am Jugendheim am Rhein

Emmerich Der Fall „Alte Rheinfähre“: CDU und BGE finden, dass dort keine Jugendeinrichtung sein muss.

So wird es, wenn CDU und BGE die Sache nicht mittragen, wohl auch keine Mehrheit im Rat dafür geben. Das zeichnete sich jetzt schon im Jugendausschuss ab. Die Politik gab der Verwaltung den Auftrag auf den Weg, zunächst einmal den Bedarf für eine zweite Einrichtung nachzuweisen und ein Konzept für so eine Einrichtung vorzulegen.

Möglicherweise wird es ein zweites Jugendheim wohl geben. Aber muss es an der Stelle sein? Die CDU hatte schon vor Wochen vorgeschlagen, ein solches Heim in das alte Kino zu bringen. Dort ist derzeit noch eine Shisha-Bar. Neben dran liegt der Rheinpark, wo der städtische Sozialarbeiter für Jugendarbeit seinen Schwerpunkt sieht und wo es Sportangebote für Jugendliche gibt.

Denn das Gebäude gehört gar nicht der Stadt. Der Eigentümer – die Bauunternehmung Eroglu GmbH aus Bedburg-Hau – fühlte sich vor zwei Jahren schon in seiner Arbeit behindert. Und zwar von der Zentralrendantur der Kirche in Kalkar (heute Kleve). Und von der Stadtverwaltung. Mit der Kirche musste sich die Firma abstimmen, weil sie die nachbarliche Zustimmung der Emmericher Kirchengemeinde brauchte, weil sie an der Promenade die Rheinfähre abreißen und ein neues Gebäude bauen wollte. Und das sei nicht möglich, wie Karsten Moll, der Geschäftsführer des Unternehmens, damals sagte. „Es gibt nur Blockaden.“

Seit Mitte März 2008 steht die „Alte Rheinfähre“ leer. Das Unternehmen aus Bedburg-Hau wollte dort Wohnungen bauen. Eine Sisha-Bar mit Nutzung des Sandstrands vorne am Rhein war geplant gewesen, von der Kirche aber nicht gewünscht worden. Darauf habe man Rücksicht genommen, weil die Rendantur das unpassend gefunden habe, so Moll. Schließlich plante damals schon der Caritasverband Kleve im benachbarten Martini-Pfarrheim eine Tagespflege-Betreuung.

Das machte Sinn, denn der Bedarf an Tagespflegeplätzen ist in Emmerich vorhanden. Doch dann habe sich der Verantwortliche in der Rendantur nicht mehr an sein Angebot erinnern wollen, sagte Karsten Moll.