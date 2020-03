Schaden von 1,5 Millionen Euro : Feuer an Reeser Straße war Brandstiftung

ISSELBURG Die Polizei geht nach der Untersuchung des Brandorts von Vorsatz aus. Der verursachte Schaden soll bei rund 1,5 Millionen Euro liegen.

(bal) Bei dem Feuer, bei dem am Dienstagabend in der Lagerhalle eines landwirtschaftlichen Lohnunternehmens in Isselburg etliche landwirtschaftliche Maschinen zerstört wurde, handelt es sich vermutlich um Brandstiftung. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, müsse nach dem derzeitigen Ermittlungsstand von Vorsatz ausgegangen werden Der Brandort wurde durch Experten der Polizei und einen Sachverständigen untersucht. Der Schaden soll den Angaben zufolge bei rund 1,5 Millionen Euro liegen.