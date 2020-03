Coronavirus in Kleve : Drei weitere bestätigte Corona-Fälle im Kreis Kleve

Im Kreis Kleve gibt es derzeit fünf bestätigte Coronavirus-Fälle. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Kleve Es handelt sich um eine Person in Kerken und zwei Personen in Geldern. Die drei Personen befanden sich in demselben Ort im Ausland wie die ersten beiden infizierten Personen.

Drei weitere Fälle einer Corona-Infektion im Kreis Kleve sind jetzt nachgewiesen worden. Es handelt sich um eine Person in Kerken und zwei Personen in Geldern. Dies teilte der Kreis Kleve am Donnerstag, 12. März, mit. Demnach befanden sich die drei Personen in demselben Ort im Ausland wie die ersten beiden infizierten Personen. Auch diese drei neu infizierten Personen sind in häuslicher Quarantäne. Zwei der drei Personen haben geringe, die dritte Person hat mäßige Krankheitssymptome. Das Kreisgesundheitsamt ermittelt auch in diesen drei Fällen die Kontaktpersonen.

Bis jetzt zählt der Kreis Kleve fünf bestätigte Corona-Fälle. Die Familienmitglieder der ersten beiden in Kleve positiv getesteten Personen sind bislang nicht mit dem Corona-Virus infiziert. Sie bleiben jedoch weiterhin in häuslicher Quarantäne.

Der Unterricht am Freiherr-vom-Stein-Gymnasium in Kleve wird ab Freitag, 13. März, wieder ganz normal stattfinden. Die Schule war vorsorglich für Donnerstag, 12. März, geschlossen worden, weil es einen Corona-Verdachtsfall gegeben hatte. Dieser hat sich jedoch nicht bestätigt. „Es besteht also keine erhöhte Gefahr, so dass wir unsere Schüler wieder unterrichten können“, sagt Schul-Direktor Timo Bleisteiner.

Wie das Gesundheitsamt des Kreises Kleve am Donnerstag, 12. März, mitgeteilt hat, ist der Test auf das neuartige Corona-Virus „Covid-19“ bei einem Kind aus Kleve-Kellen negativ ausgefallen. Damit ist die Empfehlung, den Kindergarten „Arche Noah“ vorrübergehend zu schließen, wieder aufgehoben. Die entsprechende Empfehlung hatte der Kreis am 10. März ausgesprochen, nachdem bei einem Angehörigen des Kindes eine Infektion mit dem Virus nachgewiesen wurde. Die Pfarrei St. Willibrord als Trägerin des Kindergartens hatte mit der sofortigen Schließung der Einrichtung reagiert.

Als zuständiger Pfarrverwalter erklärte Propst Johannes Mecking nun: „Ich bin froh und erleichtert, dass sich das Kind nicht mit dem Virus infiziert hat. Für uns bedeutet das, dass der Regelbetrieb ab Freitag, 13. März, wieder aufgenommen werden kann. Ausdrücklich bedanken möchte ich mich bei den Eltern sowie allen Mitarbeitern für ihre besonnenen Reaktionen und für die Unterstützung durch das Gesundheitsamt des Kreises Kleve.“

(mgr)