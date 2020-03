Corona-Virus : Spital reduziert Besuchszeit, Theater schließt, Besuchsverbot in Altenheimen

Die Besuche im Spital sind eingeschränkt. Foto: van Offern, Markus (mvo)

Emmerich Coronavirus: Die Stadt Emmerich sagt bis auf weiteres alle öffentlichen Veranstaltungen ab. Das Willibrord-Spital reduziert die Besuchszeiten. Altenheime dürfen nicht mehr betreten werden. In Rees sieht es ganz ähnlich aus.

Die Stadt Emmerich hat am Freitag alle öffentlichen Veranstaltungen bis auf Weiteres abgesagt. Das heißt, dass das Stadttheater komplett geschlossen ist, die Autoschau am 29. März wurde abgesagt, die Pflanzaktion für die neue Streuobstwiese in Dornick am Samstag soll unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Lesungen in der Stadtbücherei gibt es nicht mehr. Das Rheinmuseum schließt (hier allerdings wegen eines Heizungsschadens), das PAN ist dicht.

Wer im Rathaus oder im Bürgerbüro einen Termin hat, soll möglichst erst einmal telefonisch erfragen, ob er wirklich kommen muss. Das gilt auch für den Bauhof.

In den Altenheimen von „Pro homine“ gilt ein Besuchsverbot. Auf dem Bild das Willikensoord. Foto: Endermann, Andreas (end)

Das Krankenhaus reduziert die Besuchszeiten. Seit Freitag sind diese täglich nur noch von 16 bis 18 Uhr. Jeder Patient darf nur noch einen Besuch pro Tag erhalten.

Das Stadttheater ist geschlossen. Foto: Endermann, Andreas (end)

Das Krankenhaus in Emmerich schließt seine Kantine zudem für Besucher. Nur noch die Mitarbeiter dürfen hinein.

Für die Altenheime der Krankenhaus-Holding gilt ein absolutes Besuchsverbot. Betroffen sind das Augustinusheim und Willikensoord in Emmerich sowie das Agnesheim in Rees.

Wie lange diese Maßnahmen dauern, ist noch nicht klar.

Bürgermeister Peter Hinze appellierte am Freitag in einem Pressegespräch an alle Bürger, sich verantwortlich zu verhalten und im Zweifel eher vorsichtig zu sein. Die Stadt Emmerich gibt ein Flugblatt mit Verhaltensregeln heraus, das an öffentlichen Stellen ausgelegt wird. „Wir werden auch mit den Leiharbeiterfirmen in Emmerich sprechen und auf Vorsichtsmaßnahmen hinweisen.“

Ganz ähnlich stellt sich die Situation auch in Rees dar: Auch hier werden einige jetzt anstehende städtische Veranstaltungen abgesagt. So wird das Projektwochenende „75 Jahre nach Kriegsende“ vom 20. bis 22 März verschoben. Wann es nachgeholt werden kann, wird noch bekannt gegeben. Vom Veranstalter abgesagt wurde aber beispielsweise auch das Kabarett-Programm „Vollpfosten Reloaded“ mit dem WDR-Radiomoderator Sven Pistor am 26. März im Bürgerhaus. Über einen möglichen Nachholtermin gibt es Gespräche.

Um eine Ansteckungsgefahr für mehrere gleichzeitig wartende Bürgerinnen und Bürger zu vermeiden, bittet die Stadtverwaltung Rees nur in wirklich dringenden Fällen das Rathaus und die Nebenstellen aufzusuchen. Um dringende Angelegenheiten zu klären, werden Bürgerinnen und Bürger gebeten, vor ihrem Besuch bei der Stadtverwaltung telefonisch, per E-Mail oder über die Online Terminvergabe für den BürgerService einen Termin mit den Mitarbeitern der Stadtverwaltung zu vereinbaren.

„Wir wissen um die Einschränkungen für alle Bürgerinnen und Bürger, aber wir müssen dieser besonderen Situation mit diesen Schutzmaßnahmen begegnen“, wirbt der Reeser Bürgermeister Christoph Gerwers um Verständnis für die Situation. Zahlreiche private Veranstalter haben sich in der Zwischenzeit bereits kooperativ und umsichtig gezeigt und sagten ihre in Rees geplanten Veranstaltungen angesichts der aktuellen Entwicklungen von sich aus ab.

