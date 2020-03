Coronavirus : Diese Veranstaltungen fallen in Rees aus

Rees Auch in Rees fallen jetzt zahlreiche Veranstaltungen dem Coronavirus zum Opfer. Ein Überblick.

Gottesdienste in Altenheimen Die Träger der Altenheime im Stadtgebiet Rees haben sich dazu entschlossen, ab sofort alle Gottesdienste in den Altenheimen in Haldern, Rees und Millingen bis zum 19. April auszusetzen. Es werden auch weitere Angebote der Häuser ausfallen. „Wir hoffen so, unsere Bewohnerinnen und Bewohner vor einer Erkrankung schützen zu können“, heißt es dazu in einer Erklärung. Das Bistum Münster empfiehlt darüber hinaus Pfarreien und kirchlichen Einrichtungen, alle Veranstaltungen, die nicht zwingend durchgeführt werden müssen, abzusagen oder zu verschieben. Alle Firmungen werden bis zum Ende der Osterferien abgesagt. Sonstige Gottesdienste können unter Beachtung besonderer Verhaltensmaßnahmen weiterhin stattfinden.

Fridays For Future Rees Spontan und nach einigem Hin und Her hat die „Fridays For Future“-Gruppe Rees sich dazu entschieden, die Demonstration am Freitag in Rees abzusagen. Auch die für den Samstag geplante Sitzung im Remix wird nicht stattfinden. Die Absage der Demonstration bedeute keineswegs, dass „Fridays For Future Rees“ von nun an leise sein wird. Digital und in Kleingruppen wollen sich die jungen Aktivisten über zukünftige Projekte austauschen, die Teilnahme am Jugendaktionstag im Juni sowie weitere Veranstaltungen planen.