Lesen wie daheim : Neuer Niederrhein-Krimi: Kripo, Kies und Klimawandel

Emmerich Autorenduo Hesse/Wirth präsentiert mit „Das Alpaka“ sein zwölftes Buch. Es ist spannend und regionaltypisch wie eh und je.

Am Niederrhein brodelt es: Die Kiesindustrie mit ihrem Landhunger trifft auf Widerstand – und spaltet Generationen. Junge Öko-Bauern wollen ihr Land behalten. Sie geraten in Konflikt mit ihren konventionell ackernden Vätern und wollen zu allem Überfluss auch noch Alpakas züchten! Der Streit eskaliert, als ein Fuß im Schweinekoben gefunden wird und der Altbauer spurlos verschwindet.

Es ist wieder Krimi-Zeit am Niederrhein, und dafür sorgt das Autorenduo Thomas Hesse/Renate Wirth. Das sind die bekannten Schreiber regionaler Krimis mit den Tier-Titeln. Diesmal ist es „Das Alpaka“, jenes flauschige Andentiere mit dem verschmitzten Gesichtsausdruck, das auf immer mehr Weiden des Niederrheins zu sehen sind. Es ist das zwölfte Buch von Hesse/Wirth, erste Lesungen sind terminiert.

„Wir haben festgestellt, dass Alpakas Sympathieträger sind. Das Buchcover findet viel Anklang“, sagen Hesse/Wirth. Dazu kommt eine kriminelle Geschichte, die aktuelle Themen der Region aufgreift. Kiesproteste und Kieskonferenzen haben die Betroffenen eine lange Zeit in Atem gehalten. Die Klimadebatte kocht hoch. Die Konflikte schwelen weiter und wurden vom Autoren-Duo weitergesponnen. Bis zum Mord? Das bleibt in der Geschichte lange rätselhaft, denn der gefundene Fuß kann keinem Opfer zugeordnete werden. Rückschläge und neue Hinweise führen Hauptkommissarin Karin Krafft und ihr Team mit dem widerspenstigen Kommissar Gero von Aha in ein Wechselbad der Gefühle.