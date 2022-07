Solinger Nachwuchsautor Mark Ruso : Der Weg zur Autoren-Karriere

Der Solinger Nachwuchsautor Mark Ruso freut sich über seine Veröffentlichung in der Kurzgeschichten-Anthologie „Anxt“ des Münchner muc-Verlags. Foto: Carolin Streckmann

Solingen Der Solinger Nachwuchsautor Mark Ruso ist gerade dabei, sein Hobby zum Beruf zu machen. Gerade ist eine Geschichte von ihm in einer Anthologie erschienen. Und auch sein Debüt-Roman steht kurz vor der Veröffentlichung.

In den Katakomben von Paris verirrt sich ein junger Tourist. Es ist dunkel und er hört seltsame Geräusche. Dann fällt er in ein Loch. Etwas packt ihn. Sind die alten Knochen wieder zum Leben erwacht und wollen ihn in die Tiefe ziehen? Dieses beängstigende Szenario macht der Solinger Autor Mark Ruso in seiner Geschichte „Cataphiles“ auf. Die ist gerade als eine von 30 Kurzgeschichten in der Sammlung „Anxt“ des muc Verlags aus München erschienen.

„Es ist für mich das erste Verlags-Buch, in dem eine Geschichte von mir abgedruckt ist“, sagt Ruso über das Buch, das Geschichten aus den Genres Thriller, Horror und Mystery enthält. Aber nicht nur deshalb ist ihm die Veröffentlichung wichtig. „Es ist eine gute Möglichkeit, überhaupt erst mal einen Einstieg zu finden“, sagt der Solinger, der in Aufderhöhe lebt. Über solche Anthologien könne er Kontakte zu Verlagen sowie Lektorinnen und Lektoren sammeln, die für den späteren Werdegang nützlich sind. Denn Mark Ruso – der eigentlich Markus Rohde heißt, aber unter Pseudonym veröffentlicht – ist gerade dabei, mehr aus seinem Hobby zu machen. „Ich arbeite da jetzt relativ intensiv dran“, sagt der 46-Jährige. „Langfristig möchte ich zumindest einen Teil meines Lebensunterhalts mit dem Schreiben bestreiten.“

Info Heftroman-Reihe mit Kollegen geplant Projekte Mark Ruso schreibt Fantasy-Abenteuer-Geschichten und Mystery, meistens mit jugendlichen oder tierischen Protagonisten. Aktuell plant er mit zwei Autoren-Kollegen eine Heftromanreihe, die im Selbstverlag erscheinen soll. Anthologie Die Sammlung „Anxt“ mit 30 Thriller-, Horror- und Mystery-Geschichten kann als E-Book oder gedrucktes Buch über die Verlags-Website bestellt werden unter muc-verlag.de.

Richtig angefangen damit hat Ruso vor rund acht Jahren. Schon im Kindergarten habe er sich Geschichten ausgedacht, in der Jugend dann Gedichte und Lieder geschrieben. „Irgendwann habe ich mich dann aber vor allem mit der Malerei und der Musik beschäftigt. Ich wollte ursprünglich Musiker werden.“ Später tauschte er Cello und Gitarre aber wieder gegen Stift beziehungsweise Tastatur. „Ich habe festgestellt, dass ich mich über das Schreiben besser ausleben kann.“ Gestartet ist er dann gleich ambitioniert mit einem ersten Roman. „Der ist bis heute nicht beendet“, gibt Ruso lachend zu. Im Gegensatz zu anderen Manuskripten.

Eine wichtige Erkenntnis war für ihn nach einer Weile: Das eigene Schreiben wird besser, sobald man in den Austausch mit anderen tritt. Er habe sich im Internet einigen Schreib-Foren angeschlossen und dort wertvolles Feedback von anderen Autorinnen und Autoren bekommen. „Zuerst war es frustrierend zu sehen, was ich bis dahin falsch gemacht hatte.“ Doch der Austausch mit den anderen habe ihn motiviert. „Ich finde solche Communities wunderbar.“ Man lerne dabei nicht nur am eigenen Text, sondern auch, indem man anderen Mitgliedern Tipps gibt. „Das ist etwas, das vielen jungen Autoren fehlt: dass sie aus einem neutralen Umfeld heraus Feedback bekommen“, sagt Ruso.

Seitdem komme er mit dem Schreiben besser voran. Inzwischen kann er schon auf erste Erfolge blicken. Wie zum Beispiel die Veröffentlichung in der „Anxt“-Anthologie. Geschrieben habe er die Geschichte „Cataphiles“ schon in den Anfängen, jetzt konnte er sie aber so überarbeiten, dass sie bei der Ausschreibung des muc Verlags für die Geschichten-Sammlung unter gut 500 Einreichungen ausgewählt wurde. Und auch zwei Roman-Manuskripte hat er beendet. Einen Jugend-Abenteuerroman hat er gerade auf Verlagssuche geschickt. Das erste Manuskript – ein Krimi aus der Sicht eines Hundes – hat bereits beim Tribus Verlag einen Platz gefunden und wartet nun auf die Veröffentlichung.