Deutsch-niederländisches Literaturfestival in Leverkusen : Drei Autoren lesen aus ihren Werken

Der niederländische Autor Toine Heijmans liest Anfang September in der Stadtbibliothek in Wiesdorf. Foto: Merlijn Doomernik /Literarischer Sommer/Merlijn Doomernik

Leverkusen Der deutsch-niederländische Lese-Reigen macht in der Stadtbibliothek, auf Schloss Morsbroich sowie im Waldhaus Römer Station. Die Gäste können dabei mit den Autoren ins Gespräch kommen.

Auf einer kleinen niederländischen Insel legt eine Fähre an. An Bord ein Mann, der geschickt wurde, um eine „illegale“ Ausländerin aufzuspüren und ohne Aufsehen in ihr Herkunftsland rückzuführen. Doch seine Unterlagen stellen sich als lückenhaft heraus, die Identität der Gesuchten scheint ungreifbar, und der Auftrag führt den routinierten Beamten an die Grenzen seiner Macht und Möglichkeiten. Autor und Journalist Toine Heijmans, 1969 im niederländischen Nijmegen geboren, wird am Samstag, 3. September, in der Leverkusener Stadtbibliothek (Friedrich-Ebert-Platz 3d, Eingang über Rathaus-Galerie) aus seinem Werk „Pristina“ vorlesen. Begleitet wird er dabei von Übersetzerin Ruth Löbner.