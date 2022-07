Katastrophen in NRW : Scharrenbach plant Stand-By-Teams in der Verwaltung für Krisenfälle

Scharrenbach plant Stand-By-Teams in der Verwaltung für Krisenfälle

Katastrophen in NRW

Düsseldorf In Krisenfällen soll die NRW Landesverwaltung nach Plänen einer Ministerin künftig schneller als bisher personell umsteuern können. Das wünscht sich Ina Scharrenbach.

In Krisenfällen soll Nordrhein-Westfalens Landesverwaltung nach Plänen einer Ministerin künftig schneller als bisher personell umsteuern können. „Ich setze mich dafür ein, dass wir in der Landesverwaltung Stand-By-Teams bekommen, die im Krisenfall ihre Arbeit übergeben und bei der Bewältigung besonderer Einsatzlagen mitarbeiten“, sagte die Ministerin für Bau und Kommunales, Ina Scharrenbach (CDU), dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ (Donnerstag). „Die Mitarbeiter sollten ihre Bereitschaft erklären können, in solchen Situationen sofort für die Organisation bestimmter Arbeitsabläufe verfügbar zu sein.“ Es wäre sinnvoll, dass die Beschäftigten hierfür einen finanziellen Ausgleich bekämen.