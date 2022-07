Straßenverkehrsamt im Rhein-Kreis : Führerschein-Umtausch - Jahrgänge 1959 bis 1964 sind dran

Rhein-Kreis Neuss Die Jahrgänge 1959 bis 1964 können jetzt auch ihre alten Papierführerscheine umtauschen. Möglich ist das bis zum 19. Januar 2023. Was zu beachten ist.

Wer zu den Geburtsjahrgängen 1953 bis 1958 gehört und noch einen grauen oder rosa Führerschein besitzt, sollte den bis zum 19. Juli 2022 umtauschen. Für diese Jahrgänge bietet das Straßenverkehrsamt des Rhein-Kreises bereits seit rund einem Jahr einen Online-Umtausch an. Die Geburtsjahrgänge 1959 bis 1964 profitieren ebenfalls von der Möglichkeit des Online-Umtauschs. Wer einem dieser Jahrgänge angehört, muss den Papierführerschein bis zum 19. Januar 2023 umtauschen. Grund für die Umtauschpflicht ist eine entsprechende EU-Verordnung. Das teilte der Kreis mit.

Claudia Mettner, Leiterin der Fahrerlaubnisstelle des Rhein-Kreises, hat darauf hingewiesen, dass Online-Anträge vorrangig bearbeitet würden. „Die Bearbeitungszeit ist kürzer als bei den Personen, die für den Umtausch zunächst einen Termin vereinbaren müssen und dann zu uns ins Amt kommen“, betont sie. Allerdings werden die neuen Führerscheine im Scheckkartenformat bei der Bundesdruckerei in Berlin erstellt, so dass eine Wartezeit nicht zu vermeiden ist. Die Antragsteller werden benachrichtigt, sobald der Führerschein vorliegt und können diesen ohne Termin am Bürgerservice-Center im Kreishaus Neuss abholen. Eine persönliche Abholung ist erforderlich, weil das Gesetz eine Identitätsprüfung vorschreibt.