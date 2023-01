Handball-Talent aus Haldern Aron Seesing wechselt in die Bundesliga

Der am Samstag 20 Jahre alt gewordene Seesing trägt seit 2016 das Trikot des TSV Bayer Dormagen, wo er als Kreisläufer eine rasante Entwicklung genommen hat. Noch als A-Jugendlicher sammelte Seesing, der bis zur C-Jugend für die HSG Haldern/Mehrhoog/Isselburg gespielt hat, seine ersten Erfahrungen in der Zweiten Liga. Er gehört in der Klasse inzwischen zum Dormagener Stammpersonal. 2021 gewann er mit der U-19-Nationalmannschaft den Titel bei der Europameisterschaft in Kroatien.