Fußball-Oberligist vergrößert Team Georg Mewes berät den 1. FC Kleve

In dieser Woche startete das Team von Kapitän Fabio Forster ins Training, am Wochenende stehen die ersten Testspiele auf dem Programm. Am Samstag, 14 Uhr, treten die Klever beim Landesligisten Mülheimer FC 97 an. Am Sonntag, 11 Uhr, ist der Oberligist bei den A-Junioren von Borussia Mönchengladbach, die in der Bundesliga um Punkte kämpfen, zu Gast.