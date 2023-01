Fußball-Oberliga Müder 1. FC Kleve kassiert zwei Niederlagen

Info

Programm Der 1. FC Kleve hat das nächste Testspiel am kommenden Sonntag, 22. Januar, 13.30 Uhr, bei den A-Junioren des MSV Duisburg geplant. Der Gegner liegt in der Bundesliga auf dem fünften Tabellenplatz. Am Sonntag, 29. Januar, 15.30 Uhr, steht mit dem Nachholspiel bei TuRU Düsseldorf bereits die erste wichtige Aufgabe im Abstiegskampf der Oberliga an.