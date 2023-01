Rückrunden-Auftakt im Tischtennis WRW Kleve erfüllt ohne Mühe die Pflicht

WRW Kleve I hat zum Auftakt der Rückrunde in der Tischtennis-Regionalliga der Damen die Favoritenrolle mühelos bestätigt, obwohl die Mannschaft zwei Stammkräfte ersetzen musste. Das Team schaffte am Sonntag ohne Spitzenspielerin Mara Lamhardt, die kurzfristig erkrankt passen musste, und Lea Vehreschild (privat verhindert) beim weiter punktlosen Schlusslicht TTC GW Staffel einen 8:2-Erfolg. WRW Kleve I übernahm durch den Sieg mit jetzt 13:3-Zählern wieder die Tabellenführung in der vierthöchsten Klasse, weil der bisherige Spitzenreiter TTC Langen II (12:2-Punkte) am Wochenende spielfrei war.