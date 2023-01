Fußball-Oberliga Amine Feldaoui verlässt 1. FC Kleve

Doch was bedeutet der Abgang für die Kaderplanung des im Abstiegskampf steckenden Oberligisten. Klar ist, dass die Verantwortlichen unabhängig vom ersten Winter-Abgang gerne Verstärkungen für den Offensivbereich an Land ziehen würden, um den anvisierten Klassenerhalt so früh wie möglich perfekt zu machen. Schließlich sind die Rot-Blauen bislang in vorderster Front stark vom verletzungsanfälligen Danny Rankl abhängig, der sich schon sieben Mal in die Torschützenliste eintragen konnte.