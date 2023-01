Nach vielen Rückschlägen im Jahr 2022 Warum der Sylvesterlauf ein Mutmacher für die Szene ist

Der Sylvesterlauf von Alemannia Pfalzdorf jedenfalls war für einige Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die sich in der Szene bestens auskennen, ein Indiz dafür, dass es 2023 wieder aufwärts gehen könnte. „Diese Veranstaltung war auf jeden Fall ein Mutmacher. Die Stimmung war so gut wie vor der Corona-Pause, wenn nicht sogar noch besser“, sagte etwa Anna-Lina Dahlbeck vom TuS Xanten, die im Rennen über 10.000 Meter die zweitschnellste Frau war. Ihr Klubkollege Christoph Verhalen, der über die Distanz Zweiter bei den Männern geworden war, fühlte sich an Zeiten vor der Corona-Pause erinnert. „Es war so, als ob diese Veranstaltung nie weggewesen wäre“, sagte er zum Comeback des Sylvesterlaufs nach drei Jahren Zwangspause. Und Rachid Soufi, Sieger über 10.000 Meter, der zum ersten Mal in Pfalzdorf am Start war, lobte: „Organisaton und Stimmung waren top.“