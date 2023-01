2:2 bei den Sportfreunden Königshardt SV Hönnepel-Niedermörmter testet Gastspieler aus Argentinien

Der Fußball-Landesligist SV Hönnepel-Niedermörmter hat in seinem ersten Testspiel während der Vorbereitung auf den Rest der Saison am Sonntag ein 2:2 (0:1) beim Bezirksligisten Sportfreunde Königshardt erreicht. „Die Leistung war für den Auftakt in Ordnung. Das Engagement und die Lauffreude stimmten“, sagte Trainer Thomas Geist. Der Coach setzte in der Begegnung in der zweiten Halbzeit einen argentinischen Gastspieler ein. Der offensive Mittelfeldakteur hat auf Vermittlung seines Landsmanns Pedro Cejas, der nach seinem Heimaturlaub in Argentinien in dieser Woche wieder beim Landesligisten ins Training einsteigen wird, den Weg zur SV Hö.-Nie. gefunden. „Er hat einen ordentlichen Eindruck hinterlassen“, so Geist. Ob der Kicker als Ersatz für Baran Özcan, der sich in der Winterpause abgemeldet hat, verpflichtet wird, ist allerdings noch offen.