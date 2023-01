2. Handball-Bundesliga Dormagen verliert jungen Kreisläufer an Bergischen HC

Dass Junioren-Nationalspieler Aron Seesing den Handball-Zweitligisten TSV Bayer Dormagen im Sommer in Richtung des benachbarten Erstligisten Bergischer HC verlassen würde, war offenbar schon länger beschlossene Sache zwischen beiden Vereinen. Doch dass der BHC am Montag die Verpflichtung von Seesing zusammen mit der von Elias Scholtes von den Rhein-Neckar Löwen öffentlich machte, ohne Rücksprache mit dem TSV gehalten zu haben, sorgte am Höhenberg für Verstimmung. „Es ist üblich, solche Nachrichten in Absprache bekanntzumachen. Es ist unverständlich, dass der Bergische HC davon Abstand genommen hat“, meinte TSV-Manager Björn Barthel. Der am Samstag 20 Jahre alt gewordene Seesing trägt seit 2016 das TSV-Trikot, wo er als Kreisläufer eine rasante Entwicklung durchlief. Noch als A-Jugendlicher sammelte er seine ersten Erfahrungen in der 2. Liga und gehört dort inzwischen zum festen Stamm. 2021 gewann er zudem mit der deutschen U19 in Kroatien den EM-Titel. Weil Seesing schon länger angekündigt hatte, seinen bis 2023 laufenden Vertrag nicht verlängern zu wollen, konnte sich der TSV schon frühzeitig nach einem Nachfolger umschauen. Jan-Christian Schmidt aus der eigenen A-Jugend, der am 17. März 18 Jahre alt wird, hat schon einen Profivertrag unterschrieben und sammelte in dieser Saison bereits erste Einsätze in der 2. Liga.