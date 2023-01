Fußball-Größen im Kreis Kleve Der kleine Ballzauberer vom Eltenberg

Wolfgang Meisters war in seiner Zeit als Fußballer beim VfB Rheingold Emmerich eine Institution. In der Landesliga-Elf war er nicht zu ersetzen und wurde von den Trainern immer dort eingesetzt, wo Not am Mann war. Seine Stammposition war die des Spielmachers, der viele Ideen einbrachte und gleichzeitig äußerst torgefährlich war. Doch wenn es mal gar nicht rund für den VfB lief, wurde er kurzerhand als Abwehrchef aufgeboten. Für Meisters kein Problem, mit seiner ihm angeborenen Spielübersicht und seiner überragenden Technik glänzte er auch in der Defensive.