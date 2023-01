Handball, Frauen-Bundesliga Elfen fahren mit Leuchter in Gala-Form zum „Angstgegner“

Nach dem furiosen Sieg in Neckarsulm müssen Bayers Bundesliga-Handballerinnen an diesem Samstag (19 Uhr) erneut in der Fremde antreten. Für sie geht es zur SV Union Halle-Neustadt. Eine wichtige Rolle im Spiel bei den Wildcats wird – wie üblich – eine der jüngsten Leverkusenerinnen spielen: Ausnahme-Talent Viola Leuchter.