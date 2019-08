Politik : Gesprächsangebot der FDP zum Thema Städteplanung

Rees Die Liberalen aus Rees reagieren auf SPD-Mitteilung.

Zum Besuch der SPD bei einem landwirtschaftlichen Betrieb in Töven (Stadt Hamminkeln) sei gesagt, dass wir auch sehen, wie wichtig diese Unternehmen für uns sind. Landwirtschaftliche Betriebe leisten nicht nur einen wertvollen Beitrag zur Versorgung der Bevölkerung, sondern sind in jeder Hinsicht prägend für unsere Kulturlandschaft. In einer ländlich geprägten Kommune wie der unseren ist die Landwirtschaft und das angeschlossene vor – und nachgelagerte Gewerbe einer der wichtigen Wirtschaftsfaktoren für Arbeitsplätze, Landschaftspflege und Tourismus. Zudem stellt sie die Flächen für die Energieversorgung bereit. Sie gilt es zu schützen und zu fördern, um vor allem den Verlusten in der Artenvielfalt entgegen zu wirken.