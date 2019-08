Einkaufs-Erlebnis : Premiere des „BBQ & Gin-Festivals“ beim „Moonlight Shopping“

Foto: dpa/Swen Pförtner

Bocholt Am letzten August-Wochenende geht es in Bocholt um Fleischtrends und Gin-Varianten. Außerdem sind die Geschäfte am Freitag bis 23 Uhr geöffnet.

(RP) Moonlight Shopping in der Innenstadt, einzigartige Fleischtrends und ein Potpurri verschiedenster Gin-Sorten und Tonic-Varianten – das erwartet die Besucher am 30. und 31. August, wenn mit dem BBQ & Gin-Festival ein neues Kapitel Street-Food-Geschichte geschrieben wird.

Auf der Speisekarte stehen unter anderem aktuelle Grilltrends vom Bocholter Unternehmen „Das Heimkontor“, der kleinste zerlegbare Gasgrill der Welt von Skotti und neue Fleischtrends & -cuts wie „alte Kuh“, die von „Chimi Grillt frisch“ vor den Augen der Gäste zubereitet werden. Darüber hinaus erwarten die Besucher Live-BBQ-Shows mit den „Sizzle Brothers“ oder Gordon Narloch, der mit seiner BBQ-Crew die 2017er Grill-Weltmeisterschaft gewonnen hat. Zudem gibt es große und kleine Gin-Anbieter mit über 50 verschiedenen Gin-Sorten, diverse Tonic-Varianten und natürlich viele weitere Leckereien.

„Es hat uns riesig gefreut, dass wir für die Premiere des Bocholter BBQ & Gin-Festivals nicht nur lokale Aussteller als Teilnehmer gewinnen, sondern auch BBQ-, Gin- und Food-Händler aus ganz NRW, Nürnberg oder Berlin für das Konzept begeistern konnten,“ so Veranstalter Oliver Oppatja.

„Bei der Auswahl der Food Stände haben wir besonderen Wert darauf gelegt, dass alles frisch zubereitet, abwechslungsreich und vor allem eines ist: und zwar Lecker! Wer also lieblos zusammengekippte, billige Longdrinks wie auf Flat-Rate-Parties, oder fade null-acht-fünfzehn Hamburger erwartet, der wird hier nicht fündig werden. Allen anderen Besuchern wünschen wir einen guten Appetit und sagen Cheers!“