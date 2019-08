Seminar : Palliativfachkräfte lernen Humor als Lebenshilfe einzusetzen

Rees Die in der Palliativpflege eingesetzten Mitarbeiter des Caritasverbandes Kleve nahmen an einer Fortbildung zum Thema Humor teil.

Alle Palliativfachkräfte des Caritasverbandes Kleve nahmen an einer ihrer Fortbildungen teil, die von Elke de Lasberg, stellvertretende Pflegedienstleitung und Koordinatorin der Palliativpflege, organisiert wurde. Dort durfte ausdrücklich viel gelacht, gesungen und gespielt werden. Die Mitarbeiter der Caritas genossen den Entertain-Vortrag von Astrid Hauke. Die Schauspielerin greift auf ihre langjährige Erfahrung in medizinischen Berufen sowie im Musik- und Showgeschäft zurück, wenn sie in ihren Vorträgen einen authentischen, amüsanten und humorvollen Umgang mit brenzligen Situationen vermittelt. „Menschen, die wissen, was andere wollen, sind ihrem Gegenüber einen Schritt voraus“, sagt Hauke. Und so gibt sie mit Hilfe ihrer einfühlsamen Perspektive und zahlreichen Praxisbeispielen Impulse für die Beziehungspflege mit Humor und Achtsamkeit. „Die Fortbildung war so kurzweilig und interessant. Wir haben alle festgestellt, dass wir auch mit Humor gesegnet sind“, lacht de Lasberg.