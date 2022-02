Gegen sexualisierte Gewalt : Dieser Kampf verdient Aufmerksamkeit

Meinung Derzeit machen sich gleich mehrere Initiativen im Kleverland auf den Weg, um den Kampf gegen sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen zu verstärken. Dieser Kampf benötigt Beachtung und Unterstützung.

Die Zeiten, in denen noch behauptet wurde, derartige Gewalt an Kindern sei im Kreis Kleve kein Problem, sind glücklicherweise längst vorbei. Das Problem ist erkannt – und es kommt Bewegung in die Sache. Dass der Bedarf da ist, zeigen alleine die Zahlen, die die Caritas veröffentlicht hat. Im Jahr 2021 gab es in den Beratungsstellen der Caritas insgesamt 33 Fälle in Zusammenhang mit sexuellem Missbrauch, davon 13 bestätigte Fälle gegenüber 20 Verdachtsfällen. In weiteren sechs Fällen war sexuell übergriffiges Verhalten der Beratungsanlass, zusätzlich in fünf Fällen sexualisiertes Verhalten.