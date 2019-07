Neu-Eröffnung : Schmökern am neuen Standort

Büchereileiterin Maria Brömling (links) kann sich auch am neuen Standort im Pfarrheim auf die Mitarbeit von Christel Willemsen, Andrea Schwier, Hildegard Döring, Elke Kratky-Engfeld und Peter Kersting (er fehlte beim Fototermin) verlassen. Foto: scholten

Haldern Nachdem ein Wasserschaden den ursprünglichen Zeitplan durchkreuzte, präsentiert sich die katholische Pfarrbücherei Haldern Sonntag erstmals offiziell am neuen Standort an der Gerhard-Storm-Straße.

Die katholische Pfarrbücherei öffnet am kommenden Sonntag, 4. August, um 10 Uhr ihr neues Domizil in der ersten Etage des Halderner Pfarrheims an der Gerhard-Storm-Straße. Eigentlich sollte der Betrieb schon im Mai beginnen, doch ein Wasserschaden verzögerte den geplanten Einzug um drei Monate. Glück im Unglück: Alle Romane und Sachbücher blieben heil, weil sie in geschlossenen Wandschränken oder noch am bisherigen Standort an der Bahnhofstraße aufbewahrt wurden.

Die Eröffnung am kommenden Sonntag wird nicht groß gefeiert. „Der Pastor wird den Raum erst nach den Sommerferien segnen, dann gibt es einen kleinen Umtrunk“, sagt Maria Brömling. Sie leitet die Pfarrbücherei ehrenamtlich und kann auf die Unterstützung weiterer Ehrenamtler bauen: Christel Willemsen, Andrea Schwier, Hildegard Döring, Elke Kratky-Engfeld und Peter Kersting.

info Die Bücherei hat ein vielfältiges Angebot Auswahl Das Angebot der katholischen Pfarrbücherei reicht von Andreas Englischs Papst-Biographien über Romane wie Laura Brodies „Ich weiß, du bist hier“ oder Hans Raths „Saufen nur in Zimmerlautstärke“ bis zu Bettina Tietjens Sachbuch „Unter Tränen gelacht. Mein Vater, die Demenz und ich“ und Lyla Wards „Wo ist meine Lesebrille? Mein amüsantes Leben zwischen Jugendwahn und Seniorenteller“. Präsentation Beim „Büchertag“, der am Sonntag, 24. November, parallel zum Halderner Lepra-Basar stattfindet, stellt die Halderner Pfarrbücherei ihre jüngsten Neuanschaffungen vor und hat dann auch länger geöffnet. Zeit zum Stöbern und ins Gespräch kommen.

Im August öffnet die Pfarrbücherei immer sonntags von 10 bis 11.30 Uhr. Außerhalb der Ferien ist sie zusätzlich donnerstags von 16 bis 17.30 Uhr geöffnet. Die Mitgliedschaft in der Bücherei ist kostenlos und weder an die Konfession noch an den Wohnort gebunden. Bücher können bis zu vier Wochen gratis ausgeliehen werden. Zur Wahl stehen Romane und Sachbücher, sowohl Neuerscheinungen als auch Klassiker aller Genres.

„Mit mehr als 50 Quadratmetern haben wir jetzt doppelt so viel Platz wie am letzten Standort“, sagt Maria Brömling. Der Raum ist weiß gestrichen und wirkt einladend, sechs große Deckenleuchten und die Glasfront zum Korridor gleichen die fehlenden Fenster aus. Den Großteil der Kosten übernahm das Bistum Münster, die Anschaffung der Bücher zahlt die Pfarrgemeinde.

Dank eines Aufzugs ist die Bücherei auch für Besucher mit Rollstuhl oder Kinderwagen leicht erreichbar. Aus den neu angeschafften Möbeln sticht die große Holzeisenbahn hervor, die den Kinderbereich dominiert und deren Waggons voller Kinderbücher sind. Auch bunte Sitzkissen und ein großer Plüschdrache laden Leseanfänger und junge Familien ein, in der Bücherei zu verweilen. Der St. Josef Kindergarten wird weiterhin alle vier Wochen zu Besuch kommen, nach den Ferien sollen auch die anderen Halderner Kindergärten eingeladen werden.

Neue Besucher erhofft sich das Büchereiteam unter anderem aus dem angrenzenden Altenheim St. Marien. „Wir möchten die Bewohner ermuntern Bücher auszusuchen, die wir dann in unsere Lesestunden einbinden können“, sagt Elke Kratky-Engfeld, die in St. Marien arbeitet. Sie verbindet mit der neuen Bücherei im Pfarrheim nur einen einzigen Wermutstropfen: „Hier fehlt uns ein wenig der Kontakt nach draußen, denn in der Bahnhofstraße stand immer die Tür auf und wir haben jede Bewegung im Dorf mitbekommen.“