Pfarrgemeindeverband Radevormwald-Hückeswagen : Katholische Kitas brauchen Fachkräfte

Barbara Renzel (l.) leitet den Kindergarten Am Kamp und geht im April 2023 in den Ruhestand, auch ihre Stellvertreterin Birgit Voss (M.) hört auf. Der Pfarrgemeindeverband bildet daher verstärkt aus, wie Joyce Felder, Auszubildende im zweiten Lehrjahr. Es werden aber auch dringend Fachkräfte gesucht. Foto: Jürgen Moll

Hückeswagen/Radevormwald In den drei Kindergärten des Pfarrgemeindeverbandes fehlt der Fachkräfte-Nachwuchs. Zwar wird dort schon über den eigenen Bedarf ausgebildet, aber auch aktuell täten mehr Mitarbeiter gut.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Es ist zwar kein Problem, das so akut ist, dass von einem „brennenden Haus“ zu sprechen wäre. Der katholische Pfarrgemeindeverband Radevormwald-Hückeswagen plant dennoch vorausschauend. Denn in seinen drei Kindergärten in beiden Städten ist die Situation so wie in vielen anderen Arbeitsbereichen auch – es fehlen Fachkräfte. Im Familienzentrum Am Kamp ist es nun so, dass innerhalb etwa eines Jahres mit Leiterin Barbara Renzel und deren Stellvertreterin Birgit Voss gleich beide Leitungskräfte in den Ruhestand gehen werden. Und zwar ohne dass bislang Ersatz vorhanden sei, wie Verwaltungsleiter Henry Wuttke mitteilt.

Daher wird in den drei Einrichtungen – neben dem Familienzentrum Am Kamp gibt es noch den ökumenischen Kindergarten St. Katharina Wiehagen und den Kindergarten St. Marien in Radevormwald – auch über Bedarf ausgebildet. „Eigentlich haben wir sechs Plätze, im kommenden Ausbildungsjahr bilden wir sieben Erzieherinnen und Erzieher aus“, berichtet Wuttke auf Nachfrage unserer Redaktion. Das könne das Fachkräfteproblem aber auch nicht unmittelbar lösen, denn die praxisintegrierte Ausbildung zur Erzieherin dauere drei Jahre. Zwar sind die Auszubildenden in dieser Zeit auch in der Einrichtung, aber eben nicht als Fachkraft.

INFO Familienzentrum mit Kooperationspartnern Einrichtung Der katholische Kindergarten Am Kamp sieht sich als Familienzentrum – das heißt, dass dort nicht nur ein Angebot für die Kinder geboten wird. „Wir haben Kooperationspartner auch über die Kinderbedarfe hinaus. Etwa mit der Herbstmühle, dem Katholischen ­­Bildungswerk für Oberberg oder dem Haus der Familie“, sagt die Leiterin der Einrichtung, Barbara Renzel. Bewerbung Fachkräfte, die gerne in dem Kindergärten des Pfarrgemeindeverbands arbeiten möchten, können sich bei Verwaltungsleiter Henry Wuttke melden unter ☏ 0172/5478138.

„Es ist nicht mehr so einfach, ausgebildetes Personal zu finden. Früher klappte das meist per Mund-zu-Mund-Propaganda – jemand aus dem Team kannte jemanden, der jemanden kannte. . .“, sagt Wuttke. Doch das führe heutzutage nur noch selten zum Erfolg. Er habe schon von anderen Trägern gehört, die dem Problem mit Radiowerbung begegnen würden – was deutlich mache, wie schwierig die Situation sei.

Birgit Voss blickt derweil auf ein Vierteljahrhundert der Mitarbeit in der Kita Am Kamp zurück. „Ich habe sogar schon mein Anerkennungsjahr hier gemacht, das ist aber deutlich länger her“, sagt die stellvertretende Leiterin lachend. Ihr sei die Arbeit in einer kirchlichen Einrichtung immer wichtig gewesen. „Man kann den Kindern so die religiösen Aspekte im Leben von Anbeginn an näher bringen, wie die Hintergründe zu Festen und Bräuchen“, sagt sie. Das würde in nicht-kirchlichen Einrichtungen nicht immer in dieser Form gemacht. „Es gibt zum Beispiel auch die Kinderbibelwoche, an der wir regelmäßig teilnehmen. Der Gemeindereferent Lukas Szczurek, der von Seite der Kirchengemeinde hier bei uns mitarbeitet, hat auch einen sehr guten Draht zu den Kindern und gestaltet die Arbeit sehr schön“, versichert Birgit Voss.

Eine andere Generation ist Joyce Felder, Auszubildende im zweiten Lehrjahr. „Ich habe mich für die Ausbildung hier entschieden, weil ich selbst als Kind schon in der Kita Am Kamp gewesen bin“, erzählt die 20-Jährige. „Ja, ich war damals auch schon hier“, ergänzt Birgit Voss. Die junge Frau hatte nach dem Fachabi­tur ein Praktikum im Familienzentrum gemacht. Und da auch damals die Personalsituation nicht wesentlich besser gewesen war, hat sie damals schon gewusst, dass sie den Ausbildungsplatz auch bekommt.

„Wir möchten unseren Auszubildenden nicht nur eine bezahlte Stelle bieten, wir haben auch einige Boni. So haben sie etwa wie alle Mitarbeitenden die Möglichkeit, ein Job-Bike zu beantragen. Und es gibt viele Fortbildungen, das stärkt das Gemeinschaftsgefühl“, unterstreicht Wuttke. Zudem sei jede Fortbildung auch eine Wertschätzung des Mitarbeitenden. „Man bildet niemanden weiter, den man nicht gut findet“, versichert der Verwaltungsleiter.

Barbara Renzel wird noch bis April nächsten Jahres die Leiterin des Familienzentrums sein. Sie sieht einen Grund für das aktuelle Problem auch darin, dass die Kinder immer jünger werden, wenn sie in den Kindergarten kommen: „Das heißt, dass die Bedarfe steigen – ohne dass ausreichend ausgebildet wurde.“ Auch in ihrer Einrichtung könnten es aktuell durchaus noch einige Mitarbeitende mehr sein. Irgendwoher müssten diese aber letztlich kommen, so dass die Ausbildung besonders wichtig sei. „Dazu kommt, dass vielerorts nur noch Fachkräfte arbeiten dürften, etwa im Kleinkinderbereich“, betont Barbara Renzel.