Natur in Rees : Störche versammeln sich am Altrhein

Gut ein Dutzend Störche warn am Altrhein zwischen Rees und Haffen unterwegs. Foto: Latzel

Niederrhein Es ist auffällig: Momentan ist Meister Adebar in größeren Gruppen unterwegs. Die Vögel sammeln sich, um gemeinsam in den Süden zu fliegen. Inzwischen haben sie sich in der Region bestens eingelebt, viele kommen zum Brüten zurück.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sebastian Latzel

Gerade ist in Mehr eine Nisthilfe aufgestellt worden. Wie berichtet, hatten sich schon kurze Zeit später zwei Störche das Nest angesehen, das mitten im Ort auf einer Wiese auf Sommers Berg steht. Geblieben sind die Vögel diesmal noch nicht, weil die Brutzeit bereits vorbei war. Doch die Chancen, dass im kommenden Jahr auch Mehr zu einem Storchendorf wird, stehen offenbar gar nicht so schlecht. Denn die Region scheint bei Meister Adebar ganz besonders hoch im Kurs zu stehen.

Wer in dieser Woche von Mehr nach Haffen und dann über den Deich nach Rees fuhr, der staunte nicht schlecht über den großen Trupp an Störchen, der im Reeser Eyland durch die Wiesen am Altrhein stakste. Bestimmt ein gutes Dutzend Tiere war dort unterwegs. Teilweise war auch für den Laien zu erkennen, dass es sich dabei um Jungtiere handelt.

info Zahlreiche Nester in der Region Foto: pixabay Beliebte Region Der Niederrhein ist inzwischen bei den Weißstörchen eine beliebte Region. Lange Jahre war vor allem Zyfflich dafür bekannt, dass hier Störche brüten. Inzwischen haben sich die Tiere in der Gegend ausgebreitet. Das liegt auch daran, dass an vielen Stellen Nisthilfen aufgestellt wurden. Übersicht Das Naturschutzzentrum hat auf seiner Internetseite eine Karte veröffentlicht, auf der die Nester im Kreis Kleve verzeichnet sind. Sie liegen zumeist in Nähe des Rheins. Hotspot Besonders viele Nester gibt es rund um Bislich. Der Ort gilt inzwischen als Storchendorf. Es ist sogar eine Fahrradroute eingerichtet, die in der Nähe der Nester vorbeiführt.

Auch wenn Störche in so großer Zahl in dem Bereich sehr ungewöhnlich sind, ist es für die Experten keine Überraschung, dass momentan so solche Trupps unterwegs sind. „Die Brutsaison ist vorbei. Da sammeln sich die Vögel in Trupps, um gemeinsam in dem Süden zu ziehen“, erläutert Bettina Blöß vom Naturschutzzentrum in Bienen. Teilweise kämen die Tiere aus der Region, immer wieder gesellen sich aber auch Vögel hinzu, die aus dem Norden kommen und quasi auf der Durchreise sind. In der Hetter etwa würden immer mal wieder größere Gruppen von zehn bis 20 Tieren beobachtet, berichtet die Biologin.

Die hohe Zahl der Tiere ist ein deutliches Indiz dafür, dass sich die Störche in der Region wohlfühlen. Viele Paare brüten hier auch, immer öfter kommt der Nachwuchs durch, der sich dann ebenfalls am Niederrhein ansiedelt.

Bleibt die Frage, wie sinnvoll es ist, überall Nisthilfen aufzustellen. „Eigentlich sollte zwischen zwei Nestern ein Abstand von zwei Kilometern sein, denn die Tiere brauchen viel Futter und ein großes Revier“, sagt die Biologin. Bislich bilde da eine Ausnahme. Dort sind bekanntlich viele Störchenpaare auf kleinem Raum heimisch.

Gibt es zu viele Störche auf zu engem Raum bestehe die Gefahr, dass nicht genug Nahrung für alle Tiere da ist.

Ohnehin gibt es inzwischen auch immer mal wieder Stimmen, die an der großen Zahl von brütenden Storchenpaaren in der Region auch Kritik üben. Die Vögel würden auch kleine Hasen fressen und damit den Bestand gefährden, heißt es.

Bettina Blöß bestätigt, dass das durchaus mal vorkommen könne, weil der Storch alles fresse, „was ihm vor den Schnabel komme“. Hasen würde er allerdings nur ganz selten fressen, meist handle es sich dann um verletzte oder kranke Tiere.

Störche genug sind also da, bleibt die Frage, ob sich auch einer in Mehr niederlässt. Die Chancen würden im kommenden Jahr durchaus gut stehen, so die Biologin. Die Nester in Haffen am Bruckdaelweg und in Bislich würden weit genug vom Nistplatz in Mehr entfernt liegen. Da wäre Platz genug für ein weiteres Revier.