Prozess : Drogenfund: Anklage gegen Sprinterin erhoben

Elten/Kleve (RP) Gegen die 26-jährige niederländische Sprinterin Madiea Ghafoor aus Amsterdam hat die Staatsanwaltschaft Kleve Anklage wegen Einfuhr und Handel mit Betäubungsmitteln erhoben.

Laut Staatsanwaltschaft soll die Angeklagte am 18. Juni in einem von ihr gesteuerten Pkw aus den Niederlanden kommend über den Grenzübergang A3 bei Elten 13 Kilogramm Crystal Meth sowie 43 Kilogramm Ecstasy in die Bundesrepublik transportiert haben, um es weiterzuverkaufen. In dem Fahrzeug soll darüber hinaus Bargeld in Höhe von 12.313,50 Euro gefunden worden sein.