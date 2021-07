Prozess in Düsseldorf : Bereits verurteilter Anwalt soll mit Blüten bezahlt haben

Der Jurist vor Gericht. (Archiv) Foto: wuk

Düsseldorf Schon mehrfach musste ein Düsseldorfer Anwalt mit Kanzlei an der Kö in den vergangenen Monaten als Angeklagter vor Gericht erscheinen. Jetzt war es wieder einmal so weit. Diesmal soll der bereits verurteilte Jurist ein Hotelzimmer mit Falschgeld bezahlt haben.