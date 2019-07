Historisches : Mannis Museum zeigt Krankenhaus-Fotos

Ärzte und Schwestern bei der Behandlung eines Kindes in den 60er Jahren. Foto: Mannis Museum

Emmerich Viele historische Aufnahmen belegen die ereignisreiche Geschichte des Emmericher Willibrord-Hospitals.

Von Monika Hartjes

„Wir senden Ihnen die Statuten für das dort zu errichtende Willibrordus-Spital mit unserer Genehmigung versehen zurück, bemerken dabei jedoch, dass wegen der Hilfestellung in demselben, seitens der Barmherzigen Schwestern, mit dem Vorstand des hiesigen Mutterhauses ein Übereinkommen zu treffen ist, dem wir durch die von uns ausgesprochene Genehmigung der Statuten nicht vorgreifen wollen.“

So stand es in einem Brief vom 15. August 1845, den der Bischof von Münster, Caspar Max, den Herren Pfarrverwalter Koning, Churatpriester Jaspers und Dr. med. Fackeldey zu Emmerich schickte. In den Gründungsstatuten hieß es: „Der Vorstand steht unabhängig von jeder Behörde da und ist wegen seines Wirkens nur Gott und seinem Gewissen verantwortlich.“

Das Krankenhaus im Jahr 1995. Foto: Mannis Museum

Info Mit zwei Euro im Monat helfen Sie dem Museum Foto: Mannis Museum Adresse „Mannis kleines Museum“, Steinstraße 9. Telefon. 02822 6929314. Öffnungszeiten Montags bis samstags 10 bis 12 Uhr, donnerstag zusätzlich von 17 bis 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. Verein Ehrenamtler betreiben das Museum. Wer die Sache unterstützen will, kann dem Verein beitreten. Der Monatsbeitrag liegt bei zwei Euro.

Emmerich erlebte damals eine gute Zeit: Die ersten Dampfschiffe verkehrten regelmäßig über den Rhein, die Stadt erhielt einen Bahnhof und eine Telegraphenstation, Industrie und Schulwesen blühten auf. 1844 stifteten die Geschwister Elisabeth Jaspers, Adelheid Fackeldey (geborene Jaspers) und Carl Jaspers, Kaplan an der St. Aldegundiskirche, 4000 preußische Thaler für die Errichtung einer „Krankenanstalt“ in Emmerich. Im Haus Rheinufer Nr. 784, in der Nähe der St. Martinikirche, gründeten der Pfarrverwalter Franz Koning, Carl Jaspers und Dr. med Walter Fackeldey das erste Krankenhaus. Schon bald wurde ein größeres geplant, dessen Mittelbau 1860 in der Lilienstraße entstand. Sechs Jahre später wurde es fertig gestellt nach damals modernsten Maßstäben. Stetig wurde es erweitert: 1890/91 baute man einen Seitenflügel an, 1905 ein Waschhaus und ein Ökonomiegebäude, zwei Jahre später ein Isolierhaus und 1928 den neuen Ostflügel.

Der vordere Gebäudeteil mit Altbau in den 20er Jahren. Foto: Mannis Museum

Dr. Bisping, Chefarzt der chirurgischen und gynäkologischen Abteilung, war der leitende Arzt. Für die einzelnen Stationen waren sechs praktische Ärzte und Spezialärzte für Nasen-, Hals- und Ohrenerkrankungen zugelassen. Die Clemensschwestern, die in der Kranken- und Säuglingspflege, sowie als Röntgen- und Operationsschwestern ausgebildet waren, übernahmen auch die Pflege – bis zum Jahr 1969. Im zweiten Weltkrieg diente das Krankenhaus als Lazarett, bis es am 7. Oktober 1944 vollständig zerstört wurde.

Ein Operationssaal, aufgenommen im Jahr 1964. Foto: Mannis Museum

Dechant Sprünken richtete in Speelberg ein Notkrankenhaus ein. 1945 begann der Wiederaufbau, 1946 waren bereits zwölf Räume im Erdgeschoss und einige Zimmer im ersten Stock wiederhergestellt. 1949 konnten 120 Betten belegt werden. Im April 1956 wurde ein neuer Seitenflügel eingeweiht, im Oktober 1959 die Kapelle und 1964 das Personalwohnheim mit 60 Zimmern. Von 1967 bis 1974 wurde das Spital in drei großen Bauabschnitten erweitert und auf den neuesten Stand der Technik gebracht. Die Baukosten betrugen 16 Millionen Mark, die Einrichtung kostete zwei Millionen. Als sich die Krankenhäuser Rees und Emmerich zusammenschlossen, waren 1981 rund 600 Mitarbeiter von der Krankenschwester bis zum Arzt dort tätig.

1972 wurde eine Nuklearmedizinische Abteilung eröffnet, die unter der Leitung von Dr. med. Klaus Krebber stand. Zwei Jahre später kam eine orthopädische und eine Anästhesie-Abteilung hinzu, 1992 der Bereich der Wirbelsäulenchirurgie/Orthopädie. 1995 hatte der Krankenhaus-Verbund 374 Betten, 54 Ärzte und 1052 Mitarbeiter.

Das St. Willibrord-Spital ist heute ein leistungsfähiges Krankenhaus mit 600 Mitarbeitern. Das Haus verfügt über 271 Betten und sechs Fachabteilungen. Jährlich werden 12.000 Patienten stationär und 30.000 ambulant behandelt. Seit 174 Jahren erfüllt das St. Willibrord-Spital als einziges Krankenhaus in Emmerich den Auftrag der Gründer, Kranke zu behandeln.