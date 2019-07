Internet : WLAN-Angebot in der Reeser Innenstadt soll ausgebaut werden

WLAN-Angebot in der Reeser Innenstadt soll ausgebaut werden

Rees Der Austausch der Straßenbeleuchtung wird zur Erweiterung des Angebots genutzt.

(ms) Wer regelmäßig die kostenlose Internetverbindung auf dem Reeser Marktplatz nutzt, wird es schon gemerkt haben: Auf dem Display des Handys taucht nicht mehr der Schriftzug des Reeser Verkehrs- und Verschönerungsvereins (VVV) auf, sondern das Logo des Energieunternehmens innogy. Seit sechs Jahren hatte der VVV dafür gesorgt, dass Reeser am Markt gratis ins Netz können. Inzwischen wird das „Wireless Local Area Network“, kurz WLAN, über die Stadt und die RWE-Tochter innogy angeboten.

Das öffentliche WLAN war das erste größere Projekt des VVV nach dem Antritt des neuen Vorstands um Bernd Hübner, Michael Kemkes und Gerhard Bündgens. Partner des VVV für das WLAN-Angebot war seit dem Start im September 2013 die Firma Hotsplots aus Berlin. Der VVV übernahm in den letzten sechs Jahren die Gesamtkosten von rund 8500 Euro, finanziert durch Mitgliedsbeiträge, den Erlös des VVV-Bierstands auf der Reeser Kirmes und den Verkauf des Rees-Kalenders. Laut VVV loggten sich zuletzt pro Monat durchschnittlich 1000 verschiedene Endgeräte in das WLAN am Marktplatz ein.