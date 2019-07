Rees : Einbrecher stehlen auch noch Transporter

Rees Das ist dreist. Für den Abtransport ihrer Beute stehlen die Einbrecher auch noch einen Transporter

Am Sonntag in der Zeit zwischen 8.30 und 19.30 Uhr verschafften sich Unbekannte Zugang zu einer Lagerhalle an der Marie-Curie-Straße. Sie entwendeten einen Industrie-Hochdruckreiniger, mehrere Schlauchtrommeln und Verlängerungskabel. Um ihre Beute zu transportieren, stahlen sie einen weißen Ford Transit, der in der Halle abgestellt war. Der 14 Jahre alte Wagen trägt das Kennzeichen KLE-RS600, an den Seitenflächen ist eine Firmenaufschrift zu lesen.