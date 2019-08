Politik : CDU plädiert für mehr Einsatz beim Umweltschutz

Rees Die Fraktion hat einen entsprechenden Antrag beim Bürgermeister eingereicht.

(RP) Die CDU-Fraktion im Rat der Stadt Rees will, dass die fahrradfreundliche Stadt Rees jetzt auch umwelt- und klimafreundliche Stadt wird. Dieter Karczewski, Vorsitzender Fraktion, reichte bei Bürgermeister Christoph Gerwers einen entsprechenden Antrag ein, in dem die Fraktion fordert, dass Rat und Verwaltung sich stärker für Umweltschutz, Klimaschutz und Nachhaltigkeit einsetzen. Dazu regen die Christdemokraten an, die strategischen Ziele der Stadt Rees 2025 entsprechend zu ergänzen.