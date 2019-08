Seniorin (77) auf der Eltener Straße attackiert : Rollerfahrer umkreisen und beleidigen Frau

Elten Frech und feige: Drei Rollerfahrer gegen eine Seniorin. Ein unfassbarer Fall, den die Polizei meldet.

Am Montag gegen 20.15 Uhr war eine 77-jährige Radfahrerin auf dem Geh- und Radweg an der Eltener Straße in Richtung Elten unterwegs. Auf Höhe der Campingplätze kamen ihr drei Rollerfahrer entgegen. Laut den Angaben der 77-Jährigen fuhren die Drei in Schlangenlinien auf sie zu, ohne ihr auszuweichen.