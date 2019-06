Weseler Landstraße : L7: Entscheidung soll Ende Juli fallen

REES Ob es an der Weseler Landstraße, wo sich im Januar ein tödlicher Unfall ereignete, ein Tempolimit oder eine Querungshilfe geben wird, soll sich Ende Juli entscheiden. Verkehrszählungen und -messungen wurden inzwischen durchgeführt.

Blumen und ein schlichtes Kreuz zieren seit einigen Wochen jene Stelle, an der es Anfang des Jahres einen schrecklichen Unfall gab. Wie berichtet, war eine 19-Jährige Frau, die in der Flüchtlingsunterkunft am Groiner Kirchweg wohnte, am 9. Januar abends im Dunkeln beim Überqueren der Weseler Landtsraße (L7) vom Pkw einer Frau erfasst worden, die in Richtung Emmerich unterwegs war. Die 19-Jährige wurde lebensgefährlich verletzt und in eine Spezialklinik gebracht. Noch in der Nacht des Unfalls erlag sie dort ihren Verletzungen.