Gespräche auf Haus Aspel : Weihbischof lobt „Friday for Future“

Weihbischof lobt „Friday for Future“

Rees-Haldern Auf Haus Aspel sprach der geistliche Würdenträger mit Schwestern, Brüdern und Patres über den Umweltschutz.

Die Schöpfungsverantwortung hat Weihbischof Rolf Lohmann an Fronleichnam als kirchlichen Auftrag bezeichnet. Bei einem Treffen mit Schwestern, Brüdern und Patres der Region Niederrhein in Haus Aspel sprach der Weihbischof unter anderem über die Handlungsempfehlungen der Deutschen Bischofskonferenz (DBK) für die Erzbistümer und Bistümer in Deutschland.