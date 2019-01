Zwei schwere Unfälle in Ratingen : Zwei Fußgänger bei Unfällen schwer verletzt

ARCHIV - ILLUSTRATION - 17.02.2014, Bayern, München: Ein Rettungswagen fährt mit Blaulicht (Aufnahme mit langer Belichtungszeit). In nordrhein-westfälischen Schulen und Kitas oder auf dem Weg sind im vergangenen Jahr weniger Schüler verunglückt. Die Unfallzahl sank um gut zwei Prozent im Vorjahresvergleich auf rund 311 000, teilte die Unfallkasse NRW auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. (zu dpa "Unfallzahlen in Schulen und Kitas leicht zurückgegangen" vom 19.05.2018) Foto: Nicolas Armer/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Nicolas Armer

Ratingen (jün) Gleich zwei Fußgänger wurden am Wochenende in Ratingen angefahren und dabei schwer verletzt. Der erste Unfall ereignete sich am frühen Freitagnachmittag. Gegen 14.45 Uhr, überquerte ein 82-jähriger Ratinger an einem Fußgängerüberweg die inSpeestraße in Lintorf.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Dabei wurde er von dem Wagen einer 31-jährigen Ratingerin erfasst, die in Richtung Lintorfer Markt unterwegs war. Der 82-Jährige wurde auf die Fahrbahn geschleudert. Er wurde nach notärztlicher Erstversorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, in welchem er zur stationären Behandlung verbleiben musste. Während der Unfallaufnahme blieb die Unfallstelle bis gegen 15.45 Uhr gesperrt.