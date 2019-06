Der Berg ruft in Elten : Sperrungen fürs große Seifenkistenrennen

Der Berg ruft in Elten

ELTEN Aufgepasst in Elten! Wegen des Seifenkisten-Rennens am Wochenende sind ein paar Straßen gesperrt.

Am kommenden Wochenende finden in Elten wieder das beliebte Seifenkistenrennen und auch das Bobby-Car-Rennen statt. In der Zeit von Freitag ab 12 Uhr bis Sonntag, 15 Uhr kommt es deshalb wegen Straßensperrungen zu Verkehrsbeeinträchtigungen im Ortsteil Elten. Der Pkw-Verkehr kommt über die Lindenstraße/Birkenallee den Berg hoch und auch nur auf demselben Weg wieder zurück. Die Birkenallee wird beidseitig mit Halteverboten ausgeschildert. Die van-der-Renne-Allee und die Drususallee werden für das Seifenkistenrennen und für das Bobby-Car- Rennen als Veranstaltungsort genutzt. Alle Zuwege sind gesperrt. Die Anwohner werden vom Veranstalter informiert. Zusätzliche Hinweisschilder weisen Besucher und Teilnehmer auf die Parkplätze auf dem Eltenberg hin.