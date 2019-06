Emmerich : Zollfahnder nehmen Drogen-Pkw auseinander

Emmerich Modernste Technik für das dreckige Geschäft mit den Drogen. Die Zollfahnder machten auf der A 3 einen großen Fund.

Zollfahnder haben am Mittwoch das Fahrzeug eines Drogenschmugglers in einer Autowerkstatt in Emmerich auseinandergenommen. Zeugen berichteten, in dem Wagen seien mehrere Kilogramm Drogen gefunden worden. Das Hauptzollamt in Duisburg bestätigte, dass die Zielfahnder auf der Autobahn 3 ein Fahrzeug gestoppt und zur Durchsuchung nach Emmerich gebracht hätten. Der Wagen, den die Werkstatt von der Autobahn abschleppte, soll mit modernster Technik präpariert worden sein, so dass Hohlräume im unteren Bereich des Wagens nicht zu sehen waren.