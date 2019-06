Anholter Schweiz : Süße Luchs-Babys im Biotop-Wildpark

Foto: Markus van Offern (mvo) 5 Bilder Süße Luchs-Babys im Biotop-Wildpark.

VEHLINGEN In der Anholter Schweiz wurde jetzt der Nachwuchs eines Luchs-Pärchens vorgestellt. Das süße Trio, geboren Ende Mai, wurde von Tierärztin Anne Brömmling erstmals untersucht. Vielleicht werden die Tiere eines Tages ausgewildert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die kleinen Racker hatten sich gut versteckt. Irgendwo im hohen Gras, zwischen Baumscheiben und Sträuchern, sollten sie liegen. Es dauerte fast eine halbe Stunde, bis Tierpfleger Patrick Rutjes und seine Kollegen die drei Luchskätzchen im Gehege des Biotopwildparks Anholter Schweiz finden konnten. Das süße Trio, geboren am 28. Mai, wurde von Tierärztin Anne Brömmling erstmals untersucht. Ein perfekter Moment, um die Jungtiere der Öffentlichkeit vorzustellen.

Sie sehen wirklich zum Stehlen aus. An ihren kleinen Ohren zeigen sich bereits die typischen spitzen Luchshärchen, auch die Tatzen deuten darauf hin: Das werden mal große, kräftige Tiere. Dr. Brömmling untersuchte die Augen, die Ohren und den Rachen der Tiere, außerdem wurden die Luchse gechipt. Geimpft werden sie erst im Alter von zweieinhalb bis drei Monaten: „Jetzt würde das Immunsystem eine Impfung noch nicht vertragen“, sagte Anne Brömmling.

Info Bären verlassen bald das Gelände Wildarten Der Biotopwildpark Anholter Schweiz hält zahlreiche Wildarten in großen Gehegen. Neben der Luchsfamilie ist der Park vor allem als Heimat für Bären bekannt, die allerdings in diesem Jahr den Biotopwildpark verlassen werden. Öffnungszeiten Der Park an der Pferdehorsterstraße 1 ist täglich zwischen 9 und 18 Uhr geöffnet. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite www.anholter-schweiz.de

Das aktuelle Fazit der Tierärztin: „Alle sind kerngesund und wohlgenährt.“ Jedes Jungtier bringt circa zwei Kilogramm auf die Waage, alle haben ein strammes Bäuchlein, ein gesundes Fell und zeigen keinerlei Erkrankungen. Auch das Geschlecht konnte jetzt bestimmt werden: zwei Weibchen und ein Männchen. Bis zu acht Wochen werden die Kätzchen von der Mutter gesäugt. Allerdings wird schon vorher zugefüttert, mit Kaninchen- und Hühnerfleisch.

Die kleinen Luchse haben noch keinen Namen. Auch die Mutter, die 2016 aus dem Wildtierpark Edersee in Nordhessen kam, hat noch keinen Rufnamen erhalten. 2017 sorgte sie mit ihrem Partner, der aus dem Wildpark Neuhaus in Niedersachsen stammt, für eine Premiere: Erstmals durfte sich die Anholter Schweiz über eigenen Luchs-Nachwuchs freuen. Damals kam ein Weibchen zur Welt, das Lissy getauft wurde. „Lissy lebt inzwischen im Tierpark Cux-Art in Beverstadt und ist vor kurzem erstmals Mutter geworden“, weiß Tierpfleger Patrick Rutjes.

Es gilt als nahezu sicher, dass auch die drei Kätzchen nicht in der Anholter Schweiz bleiben werden, sondern in gut einem Jahr, nach erfolgreicher Aufzucht, in anderen Tierparks in Deutschland gebracht werden. „Wir haben auch eine Anfrage für ein Auswilderungsprojekt in Polen, aber es steht noch in der Sternen, ob wir uns daran beteiligen“, sagt Patrick Rutjes.

In freier Wildbahn leben Luchse, die bis zu 18 Jahre alt werden können, im Harz und in den Bayrischen Wäldern, aber noch nicht am Niederrhein. Im Gegensatz zum Wolf verläuft die Integration des Luchses sehr viel geräuschloser, da Luchse als sehr scheue Tiere bekannt sind, die keine Tierherden oder gar Menschen angreifen.

Die jüngsten Bewohner der Anholter Schweiz verbringen momentan noch die meiste Zeit in der Obhut ihrer Mutter. Besucher des Biotopwildparks brauchen also eine gehörige Portion Glück, wenn sie eines der Jungtiere zu Gesicht bekommen möchten. „In drei bis vier Wochen werden sie mehr laufen und die Anlage erkunden“, prognostiziert Patrick Rutjes.

Dafür tummelt sich aber schon jetzt viel Nachwuchs anderer Tierarten in dem Biotopwildpark. „Aktuell erwarten wir noch Damwildkälber und eventuell ein paar Eselfohlen“, sagt Rutjes, „der übrige Nachwuchs ist bereits im Frühjahr zur Welt gekommen.“

(ag/ms)