Neues vom Neumarkt : Schoofs hat nächste Aufträge vergeben

Emmerich Arbeiten für die geplante Tiefgarage am Neumarkt gehen weiter. „In Kürze“ Abschluss für den Rohbau.

Neumarkt-Investor Josef Schoofs hat weitere Arbeiten für den Neumarkt in Auftrag gegeben. In der 28. Kalenderwoche (8. bis 14. Juli) soll die Trafostation der Emmericher Stadtwerke versetzt werden, die sich an der Rückseite der Häuser der Emmericher Baugenossenschaft an der Tempelstraße befindet. Die Station steht einer Spuntwand im Weg, die für die künftige Tiefgarage unter dem neuen Neumarkt-Center gebaut werden soll.

Das hat Bürgermeister Peter Hinze am Dienstag in der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung mitgeteilt.

Eine weitere Spuntwand soll in Richtung Neuer Steinweg gebaut werden. Ebenfalls für die Tiefgarage. Wer an der Baustelle vorbeigeht, kann dort derzeit eine Reihe von Kellergewölben sehen, die durch die Baggerarbeiten freigelegt worden sind. Bevor diese Keller beseitigt werden, muss erst die Spuntwand stehen, damit die Straße nicht absackt.

Weitere Planungssicherheit für Investor Schoofs gibt es durch einen Vertrag mit der Emmericher Gasthausstiftung, die mit Schoofs den Kauf mehrerer Wohnungen vereinbart hat, die er in Richtung Neuer Steinweg bauen will. In diesen Räumlichkeiten soll auch die Caritas untergebracht werden, die ihre Büros bis zur Fertigstellung des Neumarkts in ehemaligen Büros der Sparkasse an der Agnetenstraße zwischengeparkt hat.