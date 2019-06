Einbruchsserie am Niederrhein : Internationale Einbrecherbande steht in Düsseldorf vor Gericht

Grevenbroich Nach einer Serie von mindestens 19 Einbrüchen in Grevenbroich und Umgebung muss sich eine Bande vor dem Landgericht Düsseldorf verantworten. Die Justiz rechnet mit einem Mammutprozess.

Glaubt man der Staatsanwaltschaft Düsseldorf, dann war die Bande spätestens ab Oktober 2018 am gesamten Niederrhein und auch in Ostwestfalen aktiv. Angeklagt sind 19 Fälle. Es geht um Einbrüche in Krefeld, Kaarst, Goch, Meerbusch, Mülheim, Rosendahl, Paderborn, Salzkotten, Straelen, Grevenbroich, Viersen, Emmerich und Kaarst. Die Polizei war den Männern schon einige Zeit vor der Festnahme im Januar 2019 auf die Schliche gekommen. Nach einem Einbruch am Mühlenbuschweg in Dormagen hatten die Ermittler die Männer überwacht und konnten ihnen somit letztlich eine Vielzahl von Taten nachweisen.

Laut Ermittlungen der Sonderkommission „Mühle“ hatte sich die Bande vor allem Häuser in ländlichen Gebieten als Ziel ihrer Beutezüge ausgesucht. Die Männer sollen bevorzugt während der Dämmerung bzw. am frühen Abend in Einfamilienhäuser eingestiegen sein – nie vor 17 Uhr und höchstens bis 21.30 Uhr. Betroffen waren in Grevenbroich unter anderem zwei Häuser in Kapellen und Hemmerden. In Kapellen erbeutete die Bande bei einem Einbruch auf der Straße am „Kleepfädchen“ Schmuck und Uhren im Wert von 8000 EUR sowie 650 EUR in bar, in Hemmerden fielen den Männern auf der Bachstraße laut Anklage Schmuckstücke im Wert von 2500 EUR in die Hände. Noch mehr „zu holen“ gab es in Meerbusch. In einem Haus im dortigen Millionärsviertel erbeutete die Bande Luxushandtaschen von "Louis Vuitton" und Schmuck im Wert von 42.000 EUR, auch in Kaarst fielen den Männern laut Ermittlungen Schmuck und Laptops in die Hände.