Einmal im Monat : Embricana probeweise mit Textilsauna

Blick in einen Ruheraum der Sauna. Foto: Embricana

Emmerich An jedem ersten Donnerstag im Monat öffnet sich der Saunabereich den Gästen in Badekleidung.

Es ist ein bundesweiter Trend, dem sich das Embricana jetzt testweise in der anstehenden Sommersaison anschließt: die Textilsauna.

„Dabei haben Gäste an ausgewählten Tagen die Möglichkeit, mit Badekleidung oder einem speziellen Kilt in die Sauna zu gehen“, erklären Anke Kawohl und Ole Engfeld von der Emmericher Freizeiteinrichtung. „Die Hemmschwelle des textilfreien Bereichs ist bei dem einen höher als bei dem anderen“, erklärt Kawohl. „Aber das Interesse am Saunieren ist durchaus bei allen da.“ Deswegen haben sich die Verantwortlichen für dieses Angebot entschieden.