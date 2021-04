Einmal im Monat : Sprechstunden für Betreuer

<irspacing style="letter-spacing: 0.01em;">Heiligenhaus</irspacing> Der Betreuungsverein der Bergischen Diakonie berät einmal im Monat.

Mit einer regelmäßigen Sprechstunde bietet der Betreuungsverein der Bergischen Diakonie Unterstützung für ehrenamtliche rechtliche Betreuer an. Interessierte können sich jeweils am zweiten Montag des Monats in der Zeit von 10 bis 12 Uhr in den Räumen des Betreuungsvereinsder Bergischen Diakonie Aprath, Oststraße 38, Velbert, beraten lassen.